Leverkusener holen Meisterschaft im Formationstanz

S.K. Dance Factory : Leverkusener holen Titel bei Deutscher Meisterschaft im Formationstanz

Die Tänzerinnen der S.K. Dance Factory aus Leverkusen waren bei nationalem Meisterschaften in Halle an der Saale sehr erfolgreich. Foto: S.K. Dance Factory

Leverkusen/Halle (bu) Bei nationalen Wettbewerben im Showdance in Halle an der Saale sind die Tänzer der S. K. Dance Factory aus Leverkusen wieder sehr erfolgreich aufgetreten. Das gesamte S. K. Dance Team überzeugte in verschiedenen Kategorien und Altersklassen mit eindrucksvollen und detailreichen Darbietungen.

Ein regelrechter Coup gelang der Formation der Erwachsenen mit dem vor Dynamik und Energie sprühenden Stück „Bohemian rapsody“. Zum ersten Mal gewann das Team den Titel des deutschen Meisters, der begehrte TAF-Wanderpokal ging nach Leverkusen. Ebenso erfolgreich war die Formation Junioren mit dem Stück „Charlies chocolate factory“. Außergewöhnliches ertanzte Marleen Soko mit ihrem hingebungsvollen Stück „Dock of the bay“. Die erst Zehnjährige wurde bereits zum dritten Mal in Folge deutsche Meisterin im Solo. Darüber hinaus gewann sie in einer neuen Zusammenstellung mit Celine Wolff, Lucy Küstner, Pauline Bahns und Mia Wilms die Kategorie Smallies/Kleingruppe Junioren mit dem herzzerreißenden Stück „ Red band society“. Vollständig abgerundet wurde das erfolgreiche Wochenende durch die siebenköpfige Smallies/ Kleingruppe Erwachsene. Schaurig-schön tanzten sie mit „Hunter or pray“ auf den verdienten 1. Platz.

Kein Wunder, dass die Trainerin und Inhaberin der S. K. Dance Factory, Susanne Kellers, zwar erschöpft aber überglücklich den Weg zurück nach Leverkusen antrat. „Es ist jedes Mal wieder die pure Freude, sie tanzen zu sehen. Vor allem, wenn die harte Arbeit sich am Ende so auszahlt, wie hier in Halle.“ Auch Co-Trainerin Franziska Roßkamp, war mehr als zufrieden: „Das gesamte Team lebt Showdance!“