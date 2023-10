Leverkusener Arbeitskreis Hoffen auf Kehrtwende in der Verkehrspolitik

Hauptpunkt der Veranstaltung war der Bericht des Bündnisses „Keinen Meter mehr!“ von der Petitionsübergabe im Ministerium für Digitales und Verkehr am 19. September in Berlin (wir berichteten). Vertreter des Bündnisses berichteten dem Arbeitskreis von dem geführten inhaltlichen Fachgespräch mit den Ministerialbeamten, bei dem im Detail über den Zeitplan des Planfeststellungsverfahren für die Abschnitte A1/Stelze und A3, die aktuellen Kostenberechnungen und die Aufstellung des neuen Bundesverkehrswege- und Mobilitätsplan 2040 gesprochen wurde. „Das Bündnis hat in dem Termin beim Ministerium auch darauf hingewiesen, dass Leverkusen nicht bereit ist, weitere wertvolle Stadtflächen zu opfern und die Gesundheit und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger aus Spiel zu setzen“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Stadtverwaltung .