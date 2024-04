Hilfstransport für die Charkiw in der Ukraine Feuerwehrwagen für die zerbombte Stadt

Der Konvoi, angeführt von Gerd Kortschlag und einem Team, bricht Anfang der nächsten Woche auf und überwindet fast 3000 Kilometer, um Hilfe direkt dorthin zu bringen, wo sie aktuell am dringendsten gebraucht wird: In die Ukraine. Am Mittwoch übergab Hermann Greven, Leiter der Berufsfeuerwehr Leverkusen, zwei Fahrzeuge offiziell an Kortschlag. Es handelte sich um jeweils einen ausgemusterten Krankenwagen (KTW) und ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), das von der Stadt Leverkusen gespendet wurde. Ein weiteres Fahrzeug, ein Löschfahrzeug (LF16/TS), stellt Kortschlags Heimatgemeinde Odenthal zur Verfügung.