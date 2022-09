Leverkusener in Wermelskirchen : Heroin-Junkie fährt in Tempo-Kontrolle

Wermelskirchen/Leverkusen Der Tempo-Verstoß war recht moderat, aber der 64-Jährige hatte den Führerschein, den er hätte aushändigen müssen, gar nicht mehr. Und das war nicht alles.

Wegen eines moderaten Tempo-Verstoßes ist ein Leverkusener Autofahrer in Wermelskirchen damit aufgeflogen, dass er unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs war. Der 64-Jährige fuhr am Dienstagnachmittag auf der L 101 in Höhe Luchtenberg mit seinem Ford in eine Kontrolle der Polizei – mit 65 km/h statt der erlaubten 50. Ein Drogentest verlief positiv auf Opiate. Zudem räumte der Mann anschließend ein, unregelmäßig auch Heroin zu konsumieren. Den Führerschein, den er hätte abgeben müssen, hatte er bereits bei früherer Gelegenheit den Behörden aushändigen müssen, berichtet die Polizei.