Leverkusener Heime geben erhöhte Kosten weiter Altenpflege unter Druck, Heimbewohner in Not

Info

Leverkusen hatte im Jahr 2022 168.901 Einwohner Davon waren 36.138 älter als 65 Jahre (21,5%) und davon wiederum 6186 Menschen älter als 85 Jahre.

Das Durchschnittseinzugsalter in stationären Pflegeeinrichtungen in Leverkusen betrug im Jahr 2022 knapp 83 Jahre, der Altersdurchschnitt in den Einrichtungen knapp 84 Jahre.