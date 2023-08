Talentprobe in Leverkusen Hauptschüler testen Jobideen für die Zukunft

Spielerisch schauen, was es da draußen alles an Berufen gibt, sich ausprobieren, vielleicht die ersten Ideen zum Thema Ausbildung sammeln. Genau das wird den Schülern an der Katholischen Hauptschule (KHS) im Hederichsfeld ermöglicht. An zwei Tagen dürfen 60 Neuntklässler aus drei Klassen die Schulbank vergessen und stattdessen tüfteln was das Zeug hält. Sechs unterschiedliche Workshops werden angeboten: Chemie, Internettechnik, Vogelhaus-Bau, Laser-Schneiden, Löten und Malern. Zwei Angebote darf jeder wählen, davon finden drei direkt an der Schule statt, die übrigen außerhalb, etwa in der Malerwerkstätte Caspers oder im Probierwerk.