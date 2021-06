In Köln und Leverkusen : Handwerkskammer sieht Lücken bei Impfstrategie

Köln/Leverkusen Hauptgeschäftsführer Garrelt Duin verweist auf logistische Probleme von Betriebsimpfungen im Handwerk und fordert mehr Dosen für die Impfzentren.

Die Impf-Priorisierung läuft aus: Viele kleine und mittlere Unternehmen hoffen jetzt, ihre eigenen Mitarbeiter immunisieren lassen und dadurch entsprechend schützen zu können. Doch was dank Betriebsärzten in Konzernen reibungslos funktioniert, ist in kleineren Handwerksbetrieben oft schwierig: Die Handwerkskammer zu Köln fordert daher das Bundesgesundheitsministerium dazu auf, mehr Impfdosen in den kommunalen Impfzentren bereitzustellen.