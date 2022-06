Verwaltung plant um : Leverkusener Grundschüler sollen nun doch an die Merziger Straße

Leverkusener Grundschüler sollen nun doch an die Merziger Straße

Schlebusch Die Schüler der Schlebuscher Waldschule sollen nun doch in die Container an der Merziger Straße ausgelagert werden. Zuvor ebenso die Grundschüler von der Morsbroicher Straße.

Das schlägt die Verwaltung in einer Vorlage für die zuständige Bezirksvertretung III vor. Hintergrund ist, dass die Containeranlage Merziger Straße aufgrund der geänderten Planung der Flüchtlingsunterkünfte frei wird. Die Verwaltung will deshalb die bisherigen Planungen zur Auslagerung der GGS Morsbroicher Straße und anschließend der GGS Waldschule in die Containeranlage Merziger Straße wieder aufzunehmen und zeitnah umzusetzen.