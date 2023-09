Leverkusener Grundschüler machen Radio Maus trifft „Eichhörnchen-Klasse“

Wer kennt sie nicht – die Sendung mit der Maus? In knallorange und mit großen Augen wirkt sie seit Jahrzehnten über den Bildschirm in kleine wissbegierige Köpfe. Manchmal in Begleitung ihres Freundes, dem blauen Elefanten. „Ich gucke jeden Sonntag die Maus”, sagt Sofia freudig. Auch ihre Klassenkameradin Anna kann nicht genug von der ikonischen Figur bekommen: „fast jeden Tag” sehe sie sich die Übertragung an. Aber jetzt mal ehrlich: Nicht nur die Kleinen erfreuen sich an der Sendung mit der Maus. Nostalgie tut sich wohl bei einigen auf, sobald sie „Käpt'n Blaubär” oder „Shaun das Schaf" hören. Träumte nicht einst fast jeder davon, einmal Teil der Maus zu sein? Schülern der Kerschensteiner Grundschule wurde dieser Traum nun erfüllt.