Titel-Fieber in Opladen Grundschüler gestalten „Meister-Fenster“

Die Fans der Werkself können gar nicht jung genug sein: Auch Opladener Grundschüler fiebern mit, wenn es um die Titel-Mission der Profis von Bayer 04 geht. „Schon am Tag nach der Entscheidung, am 14. April, gab es in der Remigius Schule zur Feier des neuen deutschen Fußballmeisters der Männer keine Hausaufgaben auf“, berichtet Lehrerin Karin Monshausen. Die freie Zeit hätten die Kinder der OGS Wiembach gut genutzt, indem sie in Würdigung der großen Leistung der Profis mit Schere, Papier und Malstiften eine „große OGS-Schulmannschaft" aus kleinen Menschen in Bayer-Trikots gestaltet haben. Monshausen: „Hinter jedem kleinen Menschen in Trikot steht ein OGS Kind und möchte auf diese Art und Weise gratulieren und an dem Erfolg teilnehmen.“