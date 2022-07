Zu lang, keine Infos : Grüne kritisieren Haltestellenumbau in Leverkusen

Leverkusen Der Austausch von Buswartehäuschen dauert zu lange, die Wupsi wird nicht informiert. Das kritisieren die Leverkusener Grünen und befragen die Verwaltung.

Wenn Rainer Schiefer in Richtung Fußgängerzone unterwegs ist, wird er aller Wahrscheinlichkeit nach auf der Düsseldorfer Straße in Höhe Remigius-Kirche ein Päuschen einlegen und nochmal rüberschauen zur Bushaltestelle Gerhart-Hauptmann-Straße. Die Installation eines Buswartehäuschens gute 20 Meter von der eigentlichen Haltestelle entfernt und das von Schiefer erkämpfte zusätzliche Montieren eines Unterstandes gingen vor gar nicht allzu langer Zeit quasi als Provinzposse in die Analen Opladens ein. Mit gutem Ausgang.

Jetzt machen die Wartehäuschen der Stadt erneut auf sich aufmerksam oder besser gesagt: Die Grünen machen auf sie aufmerksam. „Seit geraumer Zeit werden im Stadtgebiet die Unterstände an den Bushaltestellen erneuert. In Bezug auf diese Umbaumaßnahmen haben wir den Eindruck gewonnen, dass zwischen den einzelnen Umbauabschnitten – Abbau des alten Unterstands, vorbereitende Arbeiten für die Aufstellung eines neuen Unterstands, Aufstellung, Einsetzen der Scheiben und schließlich das Anbringen der Vitrine für die Fahrplan- und Tarifinformationen – immer wieder mehrere Wochen ohne Fortsetzung der Arbeiten verstreichen“, schreiben die Grünen in einer Anfrage an die Stadt. Die Vitrinen würden nach dem Umbauende nicht sofort mit Aushängen versehen. Und: „Nach den uns vorliegenden Informationen wird die Wupsi nur unvollständig darüber informiert, wann welche Haltestellen umgebaut werden. Zudem wird die Wupsi offenbar nicht oder nicht hinreichend über den Abschluss der Arbeiten informiert“, bemängeln die Grünen. Die Folge: Der Aufenthalt an den Haltestellen sei „über sehr lange Zeiträume hinweg erheblich eingeschränkt“, die Fahrgäste danach nur unzureichend informiert.