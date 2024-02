Eliteschüler des Jahres Leverkusener Golftalent auf dem Sprung in die USA

Das Sportinternat am Landrat Lucas Gymnasium fördert begabte Jungtalente vorwiegend von TSV Bayer 04 und vergibt die Auszeichnung regelmäßig. Dass Peer Wernicke, Spieler des Golf Club Hubbelrath, auch in den USA seinen Weg gehen wird, davon ist man in Leverkusen überzeugt. Internatsleiterin Steffi Nerius hat den Leverkusener seit dem Herbst 2022 begleitet: „Peer ist unheimlich fokussiert und zielstrebig, seine herausragenden Schulnoten und sportlichen Leistungen geben das sehr gut wieder“, berichtet die Speerwurf-Weltmeisterin von 2009. Seine bisherigen Zeugnisse waren gespickt mit Einsen, auch sehr zur Freude von Marco Walther, der am Landrat-Lucas-Gymnasium für die Sportlerinnen und Sportler zuständig ist. „Wir sind sehr stolz, dass du unser Schüler bist und wir diesen Teil deines Weges gemeinsam gehen konnten“, erklärte der Lehrer für Deutsch und Geschichte bei der Preisverleihung im Sportinternat an der Windthorststraße.