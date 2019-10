Rathaus-Galerie : Leverkusener (22) gewinnt Model-Contest

Leverkusen Erstmals ein Mann – der 22-jährige Student Maik Kuchurjan erobert als Sieger den Laufsteg in der Rathaus-Galerie.

Schon Monate zuvor hatte das Centermanagement – unabhängig von Alter, Geschlecht oder Größe – zur Teilnahme am Contest aufgerufen. Nach der Vorjahrespremiere hatten sich erneut mehr als 100 Interessenten gemeldet. Mehrere Auswahlverfahren später blieben insgesamt acht Aspiranten übrig. Außer Maik – ihm winkt neben einem Center-Gutschein in Höhe von 1000 Euro auch ein exklusives Foto-Shooting mit dem Model-Fotografen Ralf Geiling plus Sedcard und Aufnahme in die Model-Kartei – schaffte es auch der 25-jährige Andreas in die Endrunde. Er habe sich gemeinsam mit seiner Verlobten Michelle beworben, schilderte der gelernte Verkäufer. Allerdings habe er keine weiteren Pläne, sondern sei offen für alles. Für Maik kam der Sieg hingegen gerade Recht. Er wolle diese Gelegenheit vor allem als Chance zum Start in eine Modellkarriere und für einen „netten Nebenerwerb“ nutzen.