Leverkusener Geschichtskenner : Heimatfreund Stahlberg starb 90-jährig

Leverkusen Ein Mensch, der sich sein Leben lang geschichtlich interessiert und engagiert hat, ist im Alter von 90 Jahren gestorben: Hans Stahlberg, ein Wiesdorfer „Urgestein“, Militaria-Sammler und bereitwilliger ehrenamtlicher Helfer in den Vereinen.

Ob in der Bürgerinitiative „Wohnliches Wiesdorf“, in der Abteilung Leverkusen-Niederwupper des Bergischen Geschichtsvereins oder in der Stadtgeschichtlichen Vereinigung – viele Jahre seines Lebens hat Stahlberg mitgeholfen, Wissenswertes aus der städtischen Historie unters Volk zu bringen. Dabei reicherte er Fachvorträge mit humoristischen Einlagen aus der Vergangenheit an. Er beteiligte sich am Projekt des Bürgerfunks „Leverkusen in den 50ern“ oder er erzählte im Kolonie-Museum Bemerkenswertes über den Alltag in früheren Zeiten.