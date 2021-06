Leverkusener Gemeindehaus : Aus evangelisch könnte jüdisch werden

Für das evangelische Gemeindezentrum wird eine neue Nutzung gesucht. Es gibt etliche Interessenten, darunter die jüdische Gemeinde. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das evangelische Gemeindezentrum Quettingen steht zum Verkauf. Die jüdische Gemeinde hat Interesse angemeldet. Zurzeit laufen Gespräche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Der „Wiederaufbau der Synagoge und die Wiedergeburt des jüdischen kulturellen Lebens in Leverkusen“ ist das Hauptziel des jüdischen Vereins „Davidstern“. Während das kulturelle Leben weitgehend wieder in Gang gekommen ist, steht der Wiederaufbau der Synagoge noch völlig offen.

Zur Debatte steht – angeregt durch eine Anfrage der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung – das evangelische Gemeindezentrum Kolberger Straße in Quettingen. Das sucht seit rund eineinhalb Jahren nach neuen Nutzern. Oberbürgermeister Uwe Richrath begrüße die entsprechenden Pläne, unterstützte das Anliegen und sei an einer Kooperation sehr interessiert, heißt es in der Antwort der Stadtverwaltung auf die Anfrage der Christdemokraten. Das Gemeindezentrum Quettingen komme wegen seiner Baustruktur und der Räumlichkeiten in Frage.

Info Das geschah mit der Synagoge in Opladen Geschichte Die frühere Synagoge an der Opladener Altstadtstraße/Ecke Lessingstraße aus dem Jahr 1879 ist in der Reichskristallnacht am 10. November 1938 zerstört worden. Am 9. November 1988 wurde der Platz in „Platz der Synagoge“ umbenannt.

„Da der Stadt Leverkusen sowohl an einer künftigen Nutzung des Objektes an der Kolberger Straße als auch an der Unterstützung der Jüdischen Gemeinde gelegen ist, wurde auf Initiative des Büros des Oberbürgermeisters in gemeinsamer Abstimmung eine entsprechende Interessensbekundung seitens der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf eingereicht“, berichtet die Stadt.

Das geplante Gemeindezentrum solle mehrere Räumlichkeiten vorhalten, darunter Gebetsraum/Synagoge, Bibliothek, Musikräume, Begegnungsstätte und Sozialräume und Veranstaltungsräume. Die Jüdische Gemeinde könne sich vorstellen, das Gebäude zu mieten oder auch zu erwerben und dann gegebenenfalls in Teilen unterzuvermieten, etwa an die Stadt, Träger der Wohlfahrtspflege oder soziale Einrichtungen.

Die Interessensbekundung des Vereins „Davidstern“ ging im April bei der Evangelischen Kirchengemeinde Opladen ein. Vier Monate davor war bekannt geworden, dass die Protestanten einige ihrer Gebäude abstoßen und sich auf ein Zentrum konzentrieren müssen, um überleben zu können. Der Gemeinde-Mittelpunkt soll künftig ausschließlich im Opladener Gemeindezentrum Bielert liegen.

In der Zwischenzeit wurde eine Machbarkeitsstudie für die Nachnutzung des Gemeindezentrums in Quettingen erstellt. Außerdem hätten viele Personen ihr Interesse für unterschiedliche Nutzungen bekundet, bestätigt Gemeindesprecher Tobias Falke. „Wie das Gotteshaus in Zukunft genutzt werden kann, ist allerdings noch nicht entschieden“, stellt Falke fest, außerdem sei noch nicht geklärt, ob es ein Ausschreibungs- oder Bieterverfahren geben werde. „Grundsätzlich ist es natürlich in unserem Sinn, wenn die sakralen Räume auch weiterhin für religiöse Zwecke genutzt werden,“ ergänzt der Sprecher.

Die Stadt schreibt in der Antwort an die CDU: „Mit allen Interessierten, die für eine weitergehende Nutzung der Objekte grundsätzlich in Frage kommen, sollen im Verlauf dieses Jahres Gespräche geführt werden.“

Eine mögliche Verlegung des jüdischen Kultur- und Gemeindezentrums von Wiesdorf nach Quettingen kommentiert Boris Sleptsov vom Verein „Davidstern“ so: „Wir haben bislang einige gute Gespräche geführt und unser Interesse bekundet, denn wir sind grundsätzlich interessiert. Im Prinzip ist es aber noch zu früh, um eine Entscheidung treffen zu können.“ Sleptsov nennt „organisatorische und finanzielle Schwierigkeiten“ als Hauptgründe.

Das mag auch damit zusammenhängen, vermutet der Vereinsvertreter, dass in Leverkusen insgesamt etwa 300 meist ältere Juden – vorwiegend aus der ehemaligen Sowjetunion – leben, die sich bislang in kleinen und ungeeigneten Räumen an der Kaiserstraße in Wiesdorf treffen. Zwar wünschten sich diese Gemeindemitglieder sehnlichst eine Synagoge, seien aber nicht ausreichend finanzkräftig.