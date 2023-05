Leverkusener hat Faible für England Frühstück – stets mit den britischen Royals

Leverkusen/London · Als Dirk-Peter Ebel mit 14 zur Gastfamilie nach England kam, lernte er die Königsfamilie bei Mahlzeiten kennen – als Abbilder auf Geschirr in dem britischen Haushalt. „damals hatte ich keine emotionale Bindung zu Königshaus“, erzählt der Leverkusener aus der Zeit in den 1960er Jahren. Über die Jahre ist aber doch ein Interesse entstanden. Charles, der an diesem Samstag gekrönt wird, ist Ebel zart ans Herz gewachsen. Nur eines irritiert den Leverkusener: die Sache mit der Zahnpasta und dem Butler.

05.05.2023, 15:56 Uhr

Dirk-Peter Ebel saß als 14-Jähriger quasi mit „Königs“ am Tisch in England... die Gastfamilie hatte Geschirr mit royalen Konterfeis, erinnert sich der Leverkusener nun zu Charles‘ Krönung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wenn Dirk-Peter Ebel morgens zu Porridge, Toast und einer schönen Tasse Tee griff, frühstückte das britische Königshaus mit. Oft strahlte den damals 14-Jährigen Queen Elizabeth würdevoll an, manchmal auch ihren Vater, King George VI., oder ein anderes Mitglied der Royals.