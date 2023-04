Sportpark Leverkusen sucht Personal Freibäder – Saisonstart mit Hindernissen

Die Termine sind gesetzt: Am 18. Mai (Christi Himmelfahrt) öffnet das Calevornia in Wiesdorf sein Freibad, am 27. Mai folgt das Freibad an der Talstraße in Opladen. „Wir sind zuversichtlich, dass das hinhaut“, sagt der Technische Leiter des Sportparks Leverkusen, Dieter Scholz. Die Reinigung der Außenbecken und der Anlagen sei bereits angelaufen. „Das geht immer erst dann, wenn der Frost vorüber ist“, sagt Scholz. Erst die Pandemie, jetzt die Energiekrise – das hat den Badebetrieb stark beeinflusst. Weiterhin besteht Personalmangel, doch der Sportpark weiß sich zu helfen.