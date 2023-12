Leverkusener Fotograf hinter den Kulissen Die Poesie des Zirkus in schwarz-weißem Ton

Der Zirkus und sein Umfeld haben den Leverkusener Amateurfotografen Heinz Neumärker (1935-2017) Zeit seines Lebens angezogen und fasziniert. Den Zirkus, wie er einmal war, muss man hinzufügen. Denn die große Zeit des Zirkus ist längst vergangen. Menschen, Tiere, Sensationen – so lautete der Titel einer Zirkusshow, die von 1937 bis 1997 in der Deutschlandhalle in Berlin stattfand und ein Millionenpublikum an die Fernsehschirme lockte. Das klingt rau und marktschreierisch. Der Leverkusener Salfemade-Fotograf Neumärker macht in seiner Betrachtung genau das Gegenteil. Er setzt auf die leisen Töne, schaut in scheinbar unbeobachteten Momenten genauer hin, bleibt still, um niemanden zu stören, nimmt sich Zeit, bevor er auf den Auslöser drückt. Sein Umherstreifen hinter den Zirkuskulissen, hat eine poetische Note. Er fängt Atmosphären, ist an Sensationen nicht interessiert. Da passt es vorzüglich, dass die Fotos schwarz-weiß sind.