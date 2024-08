Zwei komplette Tage am Kurtekotten Leverkusener Flugplatzfest mit vollem Programm

Steil aufsteigen und dann einfach mal fallen lassen: Die Motorkunstflug-Piloten Uwe Wendt mit seiner Extra 300 und Nico Niebergall mit der Marchetti gelten als „Ritter der Lüfte“. Mit ihren Vorführungen hoch in der Luft sorgen sie für zahlreiche Gänsehautmomente und dafür, dass dem einen oder anderen Zuschauer sicherlich der Atem stockt. Das und mehr bietet das Flugplatzfest am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, wenn der rund 250 Mitglieder zählende Luftsportclub Bayer Leverkusen seine Tore am Flugplatz Kurtekotten erneut öffnet und einlädt, die faszinierende Welt des Luftsports hautnah zu erleben.