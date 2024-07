Leverkusener Jugendkunstgruppen Flüchtlingskinder in der Manege

Mit einer großen Zirkusshow endete am Freitag das Projekt „Circus Come together“ der Leverkusener Jugendkunstgruppen. Zwei Wochen lang hatten Kinder aus Flüchtlingsfamilien und aus der Nachbarschaft im Alter von 8 bis 14 Jahren in der Circus-Manege für den Auftritt geübt. Gemeinsam lernen und trainieren die 20 Kinder von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr für die dargebotenen Kunststücke. Dazu gehörten Einrad,Trampolin, Drahtseil, Jonglieren, Clownerie, Akrobatik und vieles mehr. Voller Stolz zeigten die kleinen Artisten ihren Eltern und Freunden in der Circus-Show ihr erworbenes Können. Die Gruppe wuchs schnell zusammengewachsen und begeisterte sich für die Möglichkeiten in der Circus-Manege. Das gemeinsame Mittagessen unterstützte zudem den Austausch der Kinder untereinander zusätzlich.