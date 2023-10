Lebenshilfe-Werkstätten treffen Arbeitgeber im Leverkusener Wildpark Unternehmen setzen immer mehr auf Inklusion

Die Lebenshilfe-Werkstätten Leverkusen/RheinBerg haben in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte geschrieben. Dank einer innovativen Form der Beschäftigung hat sie Menschen mit Behinderungen in die Arbeitswelt integriert und gleichzeitig lokale Unternehmen in Leverkusen unterstützt.