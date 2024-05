Bremsbeläge-Marke von TDM Friction in Leverkusen enstand 1913 Textar feiert 111. Geburtstag

Und Textar wuchs, baute an, gründete 1960 ein zweites Werk in Hamm/Sieg, war 1961 Serienlieferant für das erste in Deutschland mit Scheibenbremsen ausgestattete Auto und hatte bis dahin quasi weltweit Bekanntheit erlangt. Denn dass der argentinische Formel-1-Rennfahrer Juan Manuel Fangio 1955 den Grand-Prix-Sieg in Buenos Aires einfuhr und an seinem Mercedes-Benz W 196 Bremsbeläge des Unternehmens montiert waren, nutze Textar clever aus. Die Leverkusener Firma schaltete damals eine Anzeige, in der es unter anderem hieß: „Auch bei diesem ,Grand Prix’ hielten Bremsen und Kupplung durch – trotz unerhörter Beanspruchung – mit serienmäßigen Textar-Belägen… “ 1969 errichtete das Unternehmen ein Zentralversandlager in der Fixheide, 1982 entstand dort ein zweites Leverkusener Werk.