Auszeichnung für Leverkusener Firma: Firma Heinrich Schmidt  ist top in der Ausbildung

Leverkusen Was einstmal 1914 im schwäbischen Metzingen mit einer Hand voll Mitarbeitern als Malerbetrieb seinen Anfang nahm, hat mittlerweile ziemlich große Ausmaße angenommen. Die Erfolgsgeschichte der Firma Heinrich Schmidt hat sie vor einigen Jahren auch nach Leverkusen geführt.

Und was macht das Unternehmen aus dem Schwabenland so besonders? Zum einen arbeiten in dem Betrieb Menschen vieler Nationalitäten. Die Firma hilft zudem Menschen, die noch nicht lange in Deutschland leben, bei allerlei alltäglichen Dingen wie Behördengängen. Zum anderen ist es den Mitarbeitern jederzeit möglich, sich mit Hilfe interner Schulungen weiterzubilden und verantwortungsvollere Positionen zu übernehmen. So sorgt das Unternehmen stetig für Nachwuchs in den Führungsetagen aus den eigenen Reihen. „Viele Firmen haben dabei Probleme“, bekräftigte Brechtmann. Er hatte einst selbst eine Ausbildung zum Maler und Lackierer absolviert, ehe er sich mit Ehrgeiz und Fleiß für andere Beschäftigungen empfahl.