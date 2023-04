Ausstellung von zwölf Leverkusener Hobbyfotografen Foto-Kunstwerke zeigen die Atmosphäre regionaler Landschaften

Alle zwölf waren in den vergangenen Monaten im Umkreis von maximal 150 Kilometern mit der Kamera auf Spurensuche. Tatsächlich blieben die meisten in der näheren Umgebung. Am weitesten entfernt liegen die Motive aus dem Siebengebirge, wo Reinhold Rieder geologische Formationen an der Quellkuppe Stenzelberg festhielt. Oder die Landschaft an der Ahr, die Ursula Neugebauer auswählte.