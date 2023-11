Leverkusener Feuerwehr gibt Tipps gegen Wohnungsbrände Wenn Rauchwarnmelder Leben retten

Wenn es ums Thema Rauchwarnmelder geht, wird Markus Morczinietz zum Werbetexter: „Diese 7,99 Euro sind wirklich vernünftig angelegtes Geld“, sagt der Feuerwehrmann, der bei der Berufsfeuerwehr Leverkusen als Sachgebietsleiter vorbeugender Brandschutz weiß, wovon er spricht. Nämlich erstmal von einem Unterschied. „Die kleinen Geräte, die man unter der Zimmerdecke anbringt, heißen eigentlich Rauchwarnmelder, weil sie direkt einen Warnton abgeben im Unterschied zu den Rauchmeldern, die an ein System angeschlossen sind, und der Warnton dann etwa über einen Lautsprecher kommt.“ Seit einiger Zeit sind die Rauchwarnmelder in Wohnungen Pflicht, „und zwar in jedem Raum, in dem ein Bett steht, und im Flur“, sagt Morczinietz. Dass sie Leben retten, haben er und seine Kollegen in Leverkusen schon öfter erlebt. „Ich erinnere mich an einen Einsatz, da kam ein Leverkusener gerade nach Hause und hörte das Warngeräusch beim Nachbarn“, erzählt er. „Weil die Kontaktaufnahme scheiterte, rief der Mann die Feuerwehr. Die stellt vor Ort fest: vergessene Erbsen und Möhren auf dem angeschalteten Herd sorgten für die Rauchmelderauslösung. Der Bewohner bekam von all dem nichts mit, er schlief im Wohnzimmer auf dem Sofa. „Hätte der Rauchwarnmelder nicht den Nachbarn aufgeschreckt, hätte es ganz schnell zu einem Küchenereignis kommen können.“ Heißt: Erst brennt die Dunstabzugshaube, dann Schränke, Topflappen, Geschirrtücher, und von dort aus ist der Weg in die übrige Wohnung nicht weit. Wer den Herd anmacht, dann die Küche verlässt, und es kommt zum Brand, begehe eine Straftat, sagt Markus Morczinietz. „Da steht mal schnell die Staatsanwaltschaft vor der Tür.“