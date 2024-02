Tierheim Leverkusen erweitert Fertighaus bietet mehr Platz für Tiere

Die Feier zur Eröffnung des Erweiterungsbaus am Tierschutzzentrum Reuschenberger Straße in Opladen nutzte Vorsitzender Gerd Kortschlag als willkommene Gelegenheit, um erneut auf die Situation der Stadttauben hinzuweisen. Bereits in der Vergangenheit diskutierte der Stadtrat über dieses Thema. Und kam zum Ergebnis, es gebe kein Taubenproblem in Leverkusen. Kortschlag widersprach energisch und betonte: „Wir möchten, dass Taubentürme oder Taubenschläge aufgebaut werden. Der Tierschutz Leverkusen ist bereit für die Betreuung die Taubenunterkünfte zu sorgen.“ So traurig es auch sei, dass es viele Tiere in Not gebe, sagte Bürgermeister Bernhard Marewski, so gebe es zum Glück zahlreiche Menschen, die sich für diese Tiere einsetzten.