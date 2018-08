Leverkusener Ferienlager überschwemmt

Leverkusen/ St. Julien de Perplas Die 100 Kinder aus dem französischen Ferienlager an der Ardèche sollen heute zurückkehren. Der Begleiter bleibt vermisst.

Das Bangen um die rund 100 Kinder und 40 Betreuer des Zeltlagers der katholischen Gemeinde St. Antonius an der französischen Ardèche soll heute, am Samstag, ein Ende haben. Am Vormittag werden die am Freitag gestarteten Reisebusse mit Kindern aus Leverkusen, Leichlingen, Langenfeld, Hilden und Meerbusch zurück erwartet. Ein 66-jähriger Betreuer aus Köln, der für das Fahren eines Kleintransporters zuständig war, galt am Freitag weiterhin als vermisst. Die beiden Leiter des Ferienlagers wurden nach Agenturberichten von der französischen Polizei in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts gefährlicher Körperverletzung und des Betreibens eines Campingplatzes ohne behördliche Genehmigung. Die beiden Männer gelten als sehr erfahren. Über 40 Mal sollen sie im Zeltlager in der Provence gewesen sein, erst als Teilnehmer, später als Fahrer, Wanderleiter, Tourenplaner. Seit 1996 leiten sie das Sommerlager.