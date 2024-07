Leverkusener Ferienkinder im Probierwerk Designerlampe aus Schrott gefertigt

Upcycling, bei dem gebrauchtes Material zum neuem Leben erweckt wird, schont Ressourcen. Zu Kursbeginn hatten die Jugendlichen diverse „Schätze“ vom Dachboden und aus dem Keller, also vermeintlichen „Schrott“, mitgebracht, aus dem sie dann ihre individuellen Designerlampen entwarfen und herstellten. Unter professioneller Anleitung der beiden Dozentinnen Katrin Kleinau und Elisabeth Wehmeyer wurde gesägt, gebohrt, geschraubt, lackiert, verkabelt und vieles mehr. Aber natürlich nicht, ohne sich vorher genau überlegt zu haben, wie die neue Lampe am Ende aussehen sollte. So versuchten sich die Mädchen und Jungen in verschiedensten Tätigkeiten typischer MINT-Berufe (MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) rund um Kunst / Design, Elektronik, Fertigung und mehr.