Leverkusener Fanshops fast leergekauft Wirtz und Xhaka sind die Trikothelden

Sie wehen aus Fenstern und Autos, hängen an Scheiben, Häuserwänden und Fahnenmasten: Flaggen und Schals mit dem Wappen der Stadt und ihrer Meister-Mannschaft. Stolz tragen Fans die Trikots mit dem Kreuz auf der Haut. So ist es derzeit gar nicht so einfach, an Fanuntensilien für den heimischen Garten, das Haus oder das Stadion zu ergattern. Die beiden Fanshops von Bayer 04 sind nahezu leergekauft, und die letzte Charge Trikots, auf denen bei Bedarf das Logo des anstehenden DFB-Pokalfinals gegen Kaiserslautern prangt, wurden dem Verein förmlich aus den Händen gerissen.