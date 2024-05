Fest am Rathaus Leverkusener Fans stimmen sich auf Spiel gegen Rom ein

Stück für Stück füllt sich am Donnerstagnachmittag der Friedrich-Ebert-Patz vor dem Rathaus mit Fans der Werkself und färbt sich in den Vereinsfarben Schwarz-Rot. Immer neue Fangruppen kommen hinzu. Die Nordkurve Leverkusen hatte zur Einstimmung auf die abendliche Europapokal-Begegnung gegen AS Rom zu einem Fest geladen. Neben viel Musik und kalten Getränken gibt es ein Programm mit Redebeiträgen von Vereinsoffiziellen und ehemaligen Spielern wie Rüdiger Vollborn und Stefan Kießling. Auch Oberbürgermeister Uwe Richrath ist anwesend.