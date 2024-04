Beim Pokal-Halbfinale gegen Düsseldorf Leverkusener Fans gratulieren Bayerkreuz zum 90. Geburtstag

Beim Heimspiel gegen die Fortuna am Mittwochabend konnte sich die Kulisse in der ausverkauften Bayarena erneut sehen lassen. Optisch wie akustisch standen die Bayer-Anhänger wie eine Wand hinter ihrer Mannschaft. Schon vor dem Anpfiff hatten die aktiven Fans der Nordkurve für einen Hingucker gesorgt. In einer aufwendig gestalteten Choreographie, die über die gesamte Kurve hinweg reichte, erinnerten die Macher an den 90. Geburtstag des Bayer-Kreuzes, das seither als heimatliches Wahrzeichen der Stadt gilt, und auch im Vereinswappen zu sehen ist.