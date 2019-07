Trainingslager : Fanprojekt begleitet Profis von Bayer 04 in die Berge

Gruppenbild im Kletterwald: Mitglieder des Fanprojekts verbrachten einige Tage in Zell am See. Foto: Fanprojekt

Leverkusen (bu) Die fußballfreie Zeit hat das Fanprojekt von Bayer 04 genutzt, um die Profimannschaft ins Trainingslager ins österreichische Zell am See zu begleiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Seit einigen Jahren bieten wir den dort anwesenden Fans verschiedene Freizeitaktivitäten“, berichtet der Leiter des Projekts, Stefan Thomé. So ging es diesmal etwa in eine Klamm zur Fackelwanderung, auf eine Bergwanderung auf die Schmittenhöhe und zum Teambuilding in einem Kletterwald.

Für den guten Kontakt zur Werkself war gesorgt: Neben dem täglichen Blick auf die Trainingseinheiten der Profis nahmen alle Fans auch an der traditionellen Kaffeerunde im Mannschaftshotel teil, zu der Geschäftsführer Fernando Carro eingeladen hatte. Hier, wie auch auf dem Trainingsgelände, habe es Bayer 04 geschafft, eine familiäre Atmosphäre zu schaffen, meldet Thomé. So genossen täglich um die 150 bis 200 Fans die Nähe zu den Spielern und ihrem Verein. Ein weiterer Höhepunkt für die Fans war ein Fußballspiel gegen das Betreuerteam von Bayer 04. Die Niederlage wurde anschließend natürlich wie ein Sieg gefeiert. Finanziert wurde das Projekt mit Unterstützung des Fördervereins.

Für die Daheimgebliebenen bietet das Fanprojekt ein Sommerferienprogramm für Fans von 13 bis 21 Jahren an. Es sind noch Plätze frei:

Montag 29. Juli Streetsoccer-Fußballturnier beim „Sommerspektakel“ am Skaterpark. Bei dem einwöchigen Ferienangebot verschiedener Jugendeinrichtungen startet am Montag von 13 bis 17 Uhr ein Fußballturnier für Kids von zehn bis 18 Jahre. Wer mitkicken will, kann einfach vorbeikommen. Kostenfrei.

Mittwoch 6. August Ausflug zur Sommerrodelbahn nach Altenahr. Abfahrt und Treffpunkt um 10.30 Uhr am Fanprojekt, Kosten: acht Euro.

Dienstag 13. August Kanutour auf der Wupper von der Wipperaue nach Opladen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Fanprojekt, Lichtstraße 64. Kosten: acht Euro.

Mittwoch 21. August Team Escape in Köln. In einem verschlossenen Raum gemeinsam Rätsel lösen und zum Ziel kommen. Treffpunkt: 13.30 Uhr am Fanprojekt. Kosten: acht Euro.

Dienstag 27. August Ferienabschluss mit Grillen, Tischtennis, Kicker und Dart ab 17 Uhr auf dem Hof des Fanprojekts. Was auf den Grill soll, bitte mitbringen.