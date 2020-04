Familien starte Aktion für Kinder unter der Stelze : Bunte Steine gegen die Langeweile

Leverkusen Lust am Bemalen kleiner Steine findet Anhänger. Familie Sieler startet Aktion.

Die Idee hatte Eileen Sieler, die nicht nur ihrem Sohn zu etwas Abwechslung verhelfen wollte, sondern auch anderen Kindern aus Leverkusen. Ihr Motto: Die Stadt ein bisschen bunter machen — mit selbst bemalten Steinen. Den ersten hat sie mit ihrem Sohn in Höhe des Eingangs zur TSV-Sportanlage an der Herbert-Grunewald-Halle abgelegt. Dazu einen Zettel, der über die Aktion informiert. „Malt doch zu Hause einen Stein an und legt ihn dazu. Mal sehen, wie lang die Schlange während der Corona-Zeit wird“, ist dort zu lesen — verbunden mit der Frage „Ob wir es bis zum Stadion schaffen?“

Über das Längenwachstum wachen die Kinder aus der Neuenhofsiedlung. Der tägliche Gang zu den Steinen ist für sie zu einem schönen Ritual geworden. „Sie schauen, ob Steine dazugekommen sind und erfreuen sich an den unterschiedlichen Motiven“, sagt Andreas Schmidt. Mittlerweile sind es schon mehr als 370, die in den vergangenen zwei Wochen abgelegt wurden.

Vor allem für die Kinder, die aus ihren sozialen Strukturen in Kita, Schule und Verein gerissen wurden, sei das eine schwierige Zeit. „Sie können es kaum erwarten, bis die Kontaktsperre endlich aufgehoben wird und sie sich wieder zum Spielen treffen können. Einer der Jungs aus der Nachbarschaft wurde an seinem Geburtstag spontan über den Gartenzaun hinweg besungen“, fügt Schmidt an, der der Ausnahmesituation auch etwas Gutes abgewinnen kann. „Diesen Zusammenhalt, den wir in der Siedlung dadurch erfahren, ist ein schöner Nebeneffekt dieser ganzen Misere.“