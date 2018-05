Das Durchhaltevermögen fehlt: Leverkusener Fahrschüler verlangt Joystick als Lenker

Info

Den Führerschein gibt es erstmal nur auf Probe

Wer die Prüfung bestanden hat, ist noch lange kein Führerschein-Besitzer. Denn der Ausweis wird nur für zwei Jahre auf Probe erteilt.

Wer sich in dieser Zeit einen Verstoß gegen die Verkehrsregeln erlaubt oder gegen die Null-Promille-Grenze am Steuer verstößt, wird zur Teilnahme am Aufbauseminar verpflichtet. Die Probezeit des "Lappens" verlängert sich dann noch einmal um zwei Jahre.