Polizei erwischt Fahranfänger : Mit Tempo 130 über den Westring

Einen Leverkusener Fahranfänger mit Bleifuß ertappte die Polizei am Mittwochmorgen. Foto: Jochen Tack/MIK NRW / Jochen Tack

Leverkusen-Bürrig Tempo 50 ist erlaubt. Mit Tempo 130 war ein 20-Jähriger unterwegs. Die Polizei kontrollierte am Mittwochmorgen auf dem Westring die Geschwindigkeit von Autofahrern per Lasermessung und ertappte den Fahranfänger. Eine Folge: 600 Euro Bußgeld.

Die Beamten hielten den Raser an. Pikant an dem Vorfall: Der junge Mann hat er seine Führerscheinprüfung erst vor drei Monaten bestanden. Zur Rede gestellt, gab der 20-Jährige gegenüber den Beamten an: „Ich hatte es eilig…“