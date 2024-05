Mordprozess gegen Leverkusener Zehn Stiche – zwei davon ins Herz

Der Tot ist spätestens nach vier Minuten eingetreten. Die ersten Animationsmaßnahmen des Notarztes waren ebenso wenig erfolgreich, wie die des per Hubschrauber angeforderten Mediziners. Keine Lebenszeichen mehr, stellten beide nur noch fest. Die Leiche ging in die Rechtsmedizin, wo sie genau untersucht wurde. Die Ergebnisse erklärte Prof. Sibylle Banaschak. Die Forensikerin stellte zwei Stiche ins Herz fest, die todesursächlich waren. Wie heftig zugestoßen wurde, belegte ein glatter Durchstich am Oberarm.