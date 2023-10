Leverkusener erinnern sich an den Fall der Mauer Erdbeeren im Winter und das Glück der Einheit

Es gibt Tage im Leben eines Menschen, da weiß derjenige später noch ganz genau, was er in diesen 24 Stunden gemacht hat. Und es gibt Tage in der Geschichte zweier Nationen, da ist es ebenso. Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ist so ein Tag. Oder vielmehr ein Tag, an dem sich jeder erinnern kann, was er oder sie am 9. November 1989 gemacht hat, dem Tag, an die Mauer fiel und damit den Auftakt zur Wiedervereinigung markierte.