Corona-Schutz in Leverkusen : Erholungshaus wird Impfzentrum

Leverkusen Bis 15. Dezember soll alles bereit sein. Die Stadt betreibt die Einrichtung, Land und Bund tragen die Kosten. Die ersten Impfungen wird es mobil geben.

Das Erholungshaus soll die „logistische Schaltzentrale für alle weiteren von dort ausgehenden Impf-Aktivitäten“ bilden. Zuerst ist das Erholungshaus aber noch nicht als Impfort involviert. Denn sobald die ersten Impfdosen in Leverkusen eintreffen, rücken erst einmal so genannte Impf-Teams aus, die die „vulnerablen Personengruppen“ versorgen. Dazu zählen Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und das Personal in diesen Einrichtungen und in den Krankenhäusern. Wann die ersten Impfungen im Erholungshaus starten, ist noch offen: „Die Organisation der Impfung weiterer Bevölkerungsgruppen vor Ort in der zentralen Impfstelle hängt von den noch abzuwartenden weiteren Vorgaben des Landes ab, das das konkrete Vorgehen hinsichtlich Zeitplan, Reihenfolge und Terminkoordination festlegen muss“, berichtet Czerwon weiter. Die Sprecherin betont: „Bereits jetzt steht fest, dass es in keinem Fall die Möglichkeit von spontanen Impfungen ohne Termin am Erholungshaus geben wird.“