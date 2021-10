Leverkusener nutzen 43 Container für Kleinteile ausgiebig : 182 Tonnen Elektroschrott entsorgt

Leverkusen Die in der Stadt verteilten 43 Container für kleine Geräte werden gut genutzt. Auch für Dinge, die nicht hineingehören. Entsorger Avea baut die Sammler deshalb jetzt um.

Einen Haken aber hat die Einwurffreude der Leverkusener. Laut deutschem Gefahrgutrecht ADR dürfen Elektrogeräte mit Lithiumbatterien nicht in „loser Schüttung“ transportiert werden. Deswegen hat die Avea die Container mit einem entsprechenden Einwurfverbot versehen. Gelesen hat das offenbar nicht jeder, denn „eine Sortieranalyse ergab, dass trotz Verbots immer noch Elektrokleingeräte mit Lithiumbatterien in die Depotcontainer eingeworfen werden“.

Die Avea regiert mit einem Umbau der Sammler. In die Container werden Big Bags in Sondergröße eingehängt, „um die darin gesammelten Elektrokleingeräte dann nicht mehr in loser Schüttung zur Verwertungsanlage zu transportieren“, erläutert die Avea. Das Leeren und Austauschen der Big Bags dauert aber doppelt so lange wie der jetzige Vorgang. Folge: „Auf vermehrt frequentierten Straßenbereichen würde der verlängerte Austauschvorgang eine starke Verkehrsbehinderung auslösen.“ Die Avea will deshalb nun die Stellplätze der Container dahingehend überprüfen. Möglicherweise könne sich so die Anzahl der Elektrokleingeräte-Sammler verringern, warnen Stadt und Avea vor, versprechen aber auch: Sie suchen bei problematischen Standorten nach Alternativplätzen.