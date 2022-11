Kontroverse um Baum in Leverkusen : OP Plus: Eiche soll bleiben, Kreisverkehr neu planen

Die Millennium-Eiche an der Rennbaumstraße. Foto: Toni Blankerts

Leverkusen Die Kontroversen um den Erhalt der Millenniumeiche am Kreisverkehr Rennbaumstraße gehen weiter. Nachdem der Spender der 2000 gepflantzen Eiche, der Verkehrs- und Verschönerungsverein, das für den Umbau des Kreisverkehrs Rennbaumstraße nötige Entfernen des Baums in Frage gestellt hatte, meldet sich nun OP Plus mit einem Antrag.

„Die Umbauplanungen werden in der aktuellen Form aufgegeben, mögliche Neuplanungen berücksichtigen den Erhalt des Baumes“, heißt es in dem Schriftstück für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung.

Begründung: „Die Millenniumeiche ist in gewisser Weise auf dem Weg, zu einer modernen Dorflinde zu werden. Trotz der im Nachhinein bekannt gewordenen schwierigen Standortbedingungen ist die Eiche zu einem Traum von Baum geworden. Diesen Baum darf man nicht mehr fällen.“

Der derzeit geplante Umbau des Kreisverkehrs Rennbaumstraße führe zudem nicht zu einer entscheidenden Verbesserung der Verkehrsqualität des Knotens, „denn nach dem Umbau ist weiterhin eine Dosierampel notwendig“. In der Kostenerhöhungsvorlage vom August 2022 würden für den Umbau nunmehr 2,121 Millionen Euro veranschlagt. „Gut zwei Millionen Euro für einen Umbau, dessen Ergebnis nicht zufriedenstellt, das ist ohnehin zu viel“, schreibt die Unabhängige Wählergruppe Daher mache eine Neuplanung Sinn. Dabei sei von Anfang an Rücksicht auf den Baum zu nehmen.

(bu)