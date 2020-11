Förderung für Leverkusen-Nachwuchs : DRK-Kita bleibt „Haus der kleinen Forscher“

Kita-Leiterin Vanessa Michaelis (v.l.), Erzieherin Freshta Gagalick, Andreas Pollak (Evangelisches Familien- und Erwachsenenbildungswerk) und Michael Wilde (Bildungsbüro) präsentieren die neue Auszeichnung. Foto: RP/DRK

Leverkusen Die Einrichtung an der Walter-Flex-Straße in Leverkusen trägt für weitere zwei Jahre die Plakette der Bildungsförder-Stiftung. Deren Ziel: die Bildungschancen, zur Nachwuchsförderung in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) verbessern.

Die DRK-Kita „Forscherpänz“ bleibt ihrem Namen gerecht. Zum sechsten Mal hat die Leverkusener Einrichtung jetzt die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ erhalten. Die gleichnamige Stiftung zeichnet mit der Plakette Kindergärten und Grundschulen aus, die in der naturwissenschaftlichen und technischen Frühbildung besonders engagiert sind.

Dazu zählt Fortbildung des Personals. Da Präsenz-Veranstaltungen in Corona-Zeiten schwierig seien, nutze man die von der Stiftung angebotenen Online-Schulungen, berichtet Vanessa Michaelis, Leiterin der vom DRK Kreisverband Leverkusen betriebenen Bayer-Kita an der Wiesdorfer Walter-Flex-Straße.

Michael Wilde vom Kommunalen Bildungsbüro Leverkusen und Andreas Pollak vom Evangelischen Familien- und Erwachsenenbildungswerk des Kirchenkreises Leverkusen, die als Netzwerkpartner vor Ort die Angebote der deutschlandweit tätigen Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ koordinieren, überbrachten Leiterin Michaelis und Erzieherin Freshta Gagalick Plakette, Urkunde und Glückwunschschreiben der Stiftung. Diese engagiert sich seit 2006 für eine bessere Bildung in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik, Technik und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Mit einem Fortbildungsprogramm sollen Fach- und Lehrkräfte dabei unterstützt werden, den Entdeckergeist von Kindern zu fördern und sie qualifiziert beim Forschen zu begleiten. Es soll damit ein Beitrag zur Verbesserung von Bildungschancen, zur Nachwuchsförderung in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) und zur Professionalisierung des pädagogischen Personals leisten. Weitere Infos zu den Angeboten in Leverkusen bei renate.mueller@stadt.leverkusen.de und andreas.pollak@kirche-leverkusen.de.

(gut)