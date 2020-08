Gastgeschenk aus China : Drachen-Pavillon im Neulandpark hat einen Dachschaden

Leverkusen Das Geschenk der chinesischen Millionenstadt Wuxi wird wegen seiner vielen Mängel für die Stadt zunehmend zu einer Belastung. Ziegel zeigen Risse, an der Holzkonstruktion sind Zerstörungen erkennbar.

„Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.“ Stimmt. Aber wenn der Gaul ständig zum Tierarzt muss, wird es spannend. So ergeht es derzeit der finanziell klammen Stadt Leverkusen. Sie erhielt 2006 den Pavillon zum Geschenk. Geliefert aus China, gebaut von drei chinesischen Handwerkern im Neulandpark, gesponsert von Lanxess.“ (Lanxess hat einen Standort in Wuxi). Das notierte unsere Redaktion 2010, also nur vier Jahre seit Installation des zierlichen Baus. In diesem Zeitraum hatte die Stadt damals schon 4000 Euro plus jede Menge Eigenleistung städtischer Schreiner des Fachbereichs Stadtgrün investieren müssen. Fast alle Holzteile des Drachen-Pavillons wurden in der 48-monatigen Anfangsphase erneuert. Amtsleiter Lothar Schmitz räumte dazu im Bauausschuss ein, dass mancher Schaden am Drachen-Pavillon, der als Vandalismus deklariert wurde, dann doch keine mutwillige Zerstörung war.