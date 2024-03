In Paris gleich mit mehreren Preisen geehrt Leverkusener Dirigentin Bar Avni ist „Maestra“

„Wir sind sehr stolz auf unsere Chefdirigentin“, versichert Gerhard Wansleben als Vorsitzender der Bayer Philharmoniker. Das Orchester wird nämlich beim Festkonzert zum 120. Geburtstag am kommenden Samstag von einer hochdekorierten „Maestra“ geleitet. Bar Avni hat in der vergangenen Woche am Wettbewerb „La Maestra“ in Paris teilgenommen, der alle zwei Jahre stattfindet und 2024 zum dritten Mal ausgeschrieben war. Am Sonntag erhielt sie den ersten Preis.