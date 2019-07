Ein Wochenende mit Franz Schubert : Der Musikvermittler

Dirk Joeres will Menschen Musik nicht nur übers Dirigentenpult vermitteln. Neue Idee: Ein Wochenende, das einem Komponisten gewidmet ist. Im Oktober geht es um Franz Schubert. Foto: Hagen Willsch

Leverkusen Was war Franz Schubert für ein Mensch? Wie hat er in kurzer Zeit so viel komponieren können? Ein Wochenende widmet sich der Antwortsuche.

Musik gilt in der Schule nicht als Hauptfach und wird, jedenfalls in Grundschulen, häufig fachfremd unterrichtet. Kenntnisse über klassische Musik nehmen ebenso ab wie die Fähigkeit zuzuhören, befürchtet Dirk Joeres. Dagegen anzugehen, hat sich der Pianist und Dirigent zur Lebensaufgabe gemacht. Und er sucht stets nach geeigneten neuen Formaten. Eines ist nach zehn Jahren längst zum Markenzeichen geworden: die KlassikSonntage im Programm von KulturStadtLev, die das Publikum mit einer Einführungsmatinee und einer offenen Probe auf das abendliche Sinfoniekonzert mit seiner Westdeutschen Sinfonia Leverkusen vorbereiten.

Mit seinem Projekt „Beethoven today“, einer Kombination aus Musik-CD und Erläuterungs-DVD, hat er das entsprechende Pendant für das häusliche Wohnzimmer gefunden. In diesem Jahr beschreitet Dirk Joeres einen weiteren Weg nach dem Motto „Wer mehr weiß, der hört auch mehr.“ Ende Oktober bietet er Musikliebhabern ein „Wochenende mit Franz Schubert“ in der Abgeschiedenheit von Kloster Steinfeld in der Eifel an, das mit einem Konzert am Sonntagnachmittag enden wird. Dirk Joeres spielt dann Klavierwerke von Schubert wie Impromptus oder die B-Dur-Sonate.

Info Anmeldung bis zum 5. August möglich Das Wochenende zu Franz Schubert findet am 26./27. Oktober im Kloster Steinfeld (Kall) statt. Veranstaltungsgebühr: 280 Euro (Studenten 140 Euro). Anmeldung bis 5. August unter 0221 92299569 oder per Email: anmeldung @classic-artists-int.de

Aber vorher sollen die Teilnehmer den romantischen Komponisten, der vor allem als Schöpfer des Kunstliedes in die Musikgeschichte eingegangen ist, besser kennenlernen. „Kennen Sie eine Oper von Schubert?“, fragt Joeres in der sicheren Erwartung eines Kopfschüttelns. Doch tatsächlich war es sein größter Wunsch, musikalische Bühnenwerke zu schaffen wie sein erfolgreicher Zeitgenosse Rossini in Italien. Er habe viele Anläufe unternommen, ohne nachhaltigen Erfolg. Lediglich „Alfonso und Estrella“, über 20 Jahre nach Schuberts Tod uraufgeführt, sei eingespielt worden.