Bahnbauten und Co. : Denkmalschützer führt durch Opladener Siedlungen

So sah es in Opladen mal aus. Foto: RP/Stadtarchiv Leverkusen

Leverkusen ist eine der rheinischen Städte mit der höchsten Anzahl denkmalgeschützter Siedlungen. Bei einem Rundgang am Freitagnachmittag, 10. Juni, haben Interessierte die Gelegenheit, vier von ihnen und eine Stadterweiterung am Beispiel Opladen zu erkunden, darunter die Feuerwehrsiedlung, GBO- und Bahn-Bauten. Die Führung aus dem Programm des Bergischen Geschichtsvereins übernimmt der städtische Denkmalpfleger Gregor Schier. „Wir hören etwas zum Städtebau, der Architektur, Funktionalität und zu den Bewohnern dieser Siedlungen. Wie heute herrschte vor 100 Jahren Wohnungsknappheit, nur unter ganz anderen Vorzeichen“, so der Geschichtsverein in seiner Ankündigung. Treffpunkt zu der Veranstaltung „Opladener Siedlungsbauten des frühen 20. Jahrhunderts – Architektonische Beispiele im Zeitalter der Wohnungsknappheit“ ist um 16 Uhr, am Brückenpark, Ende gegen 17.45 Uhr am Rhein-Wupper-Platz. Die Teilnahme ist gratis.