56-Jähriger holt sich seinen entwendeten Transporter zurück Leverkusener deckt Diebstahl und Hehlerei auf

Der Leverkusener (56) hatte nach dem Diebstahl seines Ford-Transits in der Nacht zum 27. Oktober eine Anzeige in den sozialen Medien veröffentlicht. Es kamen Hinweise, der 56-Jährige fand sein Fahrzeug am nächsten Tag nahe Tatort wieder. Haken: Es fehlten einige der Werkzeuge. Ein Mitarbeiter schaltete daraufhin „ein entsprechendes Kaufgesuch auf einer Verkaufsplattform. Mit Erfolg: Am Dienstag dieser Woche sollte der Verkauf genau dieser gesuchten Werkzeuge stattfinden“, berichtet die Polizei. Eine Frau hatte die Teile angeboten, sagte ab kurz vor dem Treffen wegen einer angeblichen Autopanne ab.