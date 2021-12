Keine Saaltermine in Leverkusen : FLK sagt den Sitzungskarneval ab

Leverkusen Die Dachorganisation von 19 Leverkusener Karnevalsvereinen zieht die Reißleine und gibt eine Art inoffizielles Sessionsmotto aus: „Solidarität wagen, um in einem Jahr durchzustarten.“ Der Impuls für die Entscheidung kommt aus Düsseldorf.

Kommt er oder kommt er nicht, der Sitzungskarneval in der zweiten Hälfte der Session 2021/22? Die Antwortsuche auf diese Frage dürfte Thomas Lingenauber in den vergangenen Corona-Wochen die Nachtruhe gekostet haben. Sollen die Jecken so närrisch sein und trotz immer höher schlagender Wogen der vierten Welle zu Rumtata und Co. einladen? Immerhin fallen schon die Straßenumzüge weg, weil Corona-Regeln wie Abstand und 2G am Zugweg nicht umsetzbar sind.

Lingenauber, Präsident des Festausschuss’ Leverkusener Karneval (FLK), hat auf die Frage nun eine Antwort: Die Vereinigung des organisierten Karnevals in NRW und die Landesregierung kündigen an, alle Veranstaltung in geschlossenen Räumen abzusagen. Die Absage habe empfehlenden Charakter, heißt es aus Düsseldorf. Und Lingenauber schließt sich an, zieht auch für Leverkusen die Reißleine. Der Sitzungskarneval in Leverkusen ist abgesagt. Heißt: Auch die auf 7. Januar verschobene Prinzenproklamation fällt aus. Prinz Marijo, der seit 2020 darauf wartet, offiziell zum Prinzen proklamiert zu werden, muss weiter warten, könnte theoretisch noch die dritte Session in Folge den, vielleicht dann auch proklamierten, Narrenfürsten geben.