Bis zu 900.000 Tonnen weniger CO2 pro Jahr : Covestro-Konzern setzt auf grünen Wasserstoff

Leverkusen Mit FFI, einem Unternehmen für grüne Energie und grüne Industrie, will Covestro eine langfristige Vereinbarung über die Lieferung von grünem Wasserstoff schließen und so grauen (nicht klimaneutral gewonnenen) Wasserstoff ersetzen. Das soll die Treibhausgasemissionen deutlich senken.

Klaus Schäfer, Technologievorstand bei Kunststoffhersteller Covestro , sitzt seit September 2020 im Nationalen Wasserstoffrat. „Er repräsentiert dort als Experte die chemische Industrie in Deutschland. Für die Branche und Covestro ist Wasserstoff ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität sowie für die Entwicklung hin zu einer Kreislaufwirtschaft“, hatte der Konzern gemeldet. Knapp eineinhalb Jahre später kann Schäfer dem Rat berichten: Covestro setzt auf grünen Wasserstoff.