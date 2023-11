Junge Leverkusener Christen besuchen Polen Als Säugling vor dem Ghetto gerettet

Bei anderer Gelegenheit schilderte Rena Rach im galizisch-jüdischen Museum ihre bewegende Lebensgeschichte. Ihre Eltern, sagte die Zeitzeugin, lebten in Kasimierz, als Hitler ihr Heimatland besetzte. Die Eltern wurden zum Umzug in ein jüdisches Ghetto gezwungen, in dem Rena kurz darauf das Licht der Welt erblickte. Um den Säugling vor der Gefahr durch die Nazis zu schützen, gab die Mutter das Kleine in die Obhut eines kinderlosen, polnischen Ehepaares. Jahre später – Rena war inzwischen als Christin getauft – wollten die leiblichen Eltern ihre Tochter zurück. Ein Gericht urteilte zu deren Gunsten, obwohl das Kind zwischenzeitlich jeden Bezug zu ihnen verloren hatte. „Die Deutschen haben auf fürchterliche Weise mein Leben und das meiner gesamten Familie bis zum heutigen Tage beeinflusst“, beschrieb die Frau ihre Lebensgeschichte.