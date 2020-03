Wie in Italien : Singen gegen die Angst vor Corona

Italienischer Moment in Schlebusch: Die „Blue-Mountain-Singers“ singen auf dem Marktplatz und halten dabei den Sicherheitsabstand ein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Gabi Knops-Feiler

Von wegen in Deutschland wäre so etwas nicht möglich. Die Italiener hatten sich am Freitagabend landesweit zur gleichen Zeit mit eigener Stimme und unter Einsatz von Instrumenten auf Balkonen und an Fenstern gegen Corona-Angst und Langeweile angesungen. Nun hat der Gospelchor „Blue Mountain Singers“ das Vorbild aufgegriffen.

„Mir wird das Singen und auch das Chortreffen mit euch fehlen“, sagte Initiatorin Ute Segrodnik, nachdem die Chorproben im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde abgesagt worden waren. „Was haltet ihr von der Idee, dass wir die Köpfe nicht hängen lassen, sondern uns zum Singen von Frühlingsliedern zur gewohnten Probenzeit im Freien treffen?“ Der Vorschlag stieß auf Resonanz, so dass der – stark dezimierte – Chor am Montagabend tatsächlich einen kleinen Hauch von Dolce Vita auf dem Schlebuscher Marktplatz vermittelte.

Alle verzichteten auf Umarmungen und stellten sich in genügend großem Abstand auf. Die Stadt Leverkusen hatte Veranstaltungen zwar untersagt, aber solche, die der „Daseinsvorsorge“ dienen, explizit vom Verbot ausgenommen. Singen macht bekanntlich glücklich und schüttet das Glückshormon Serotonin aus, stärkt das Immunsystem und gehört somit zur „Daseinsvorsorge“.

Die Mitwirkenden sangen unter anderem solche Titel wie „Singen macht Spaß“, die südafrikanische Hymne ,,Siyahamba“ oder den zeitgenössischen christlichen Choral „You are my hiding place“. Darin heißt es unter anderem: „Du füllst immer mein Herz mit Liedern der Befreiung. Wann immer ich Angst habe, werde ich auf dich vertrauen.“ Dagmar Kilic dirigierte und betonte: „Das ist unser kleiner Beitrag gegen die ,German Angst’ um uns herum, bei allem Respekt für präventive Maßnahmen.“ Da voraussichtlich sämtliche Chorproben bis mindestens zum Ende der Osterferien entfallen, wird beim Chor nun auch über eine Skype-Konferenz nachgedacht, so dass alle Chorangehörigen demnächst am heimischen Computer zusammen singen können.